У Києві 8 березня торгували квітами з Червоної книги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київського еколого-культурного центру.

Так, у понеділок, 8 березня, КЕКЦ провів рейд в українській столиці і затримав продавців, які торгували червонокнижними квітами.

Зокрема, було затримано двох торговців з Чернівецької області, які незаконно торгували червонокнижними рослинами - шафраном Гейфеля. В ході рейду було вилучено 550 шафранів.

Зазначається, що порушникам загрожує штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

"Тільки штрафами можна врятувати десятки видів рідкісних першоцвітів, занесених через жадібність і дурість людей в Червону книгу. До речі, коли ми кілька днів тому розмістили пост на захист першоцвітів, деякі несвідомі громадяни обурювалися - мовляв, чому не даємо заробити на продажу рідкісних рослин, якщо вони нібито вирощені на присадибній ділянці?" - йдеться в повідомленні.

У КЕКЦ наголосили, що насправді на присадибних ділянках ніхто не вирощує масово проліски чи інші першоцвіти для продажу.

"Всі вони крадуться тільки з природи, причому найбільш варварським способом. Подивіться на наші фото, зроблені нами під час рейду. Торговки-браконьєри вирвали в лісі шафрани Гейфеля з цибулинами. Якби вони росли у них на ділянці, ніхто б так квіти не рвав", - йдеться в повідомленні.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.