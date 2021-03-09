У Києві 8 березня торгували квітами з Червоної книги
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київського еколого-культурного центру.
Так, у понеділок, 8 березня, КЕКЦ провів рейд в українській столиці і затримав продавців, які торгували червонокнижними квітами.
Зокрема, було затримано двох торговців з Чернівецької області, які незаконно торгували червонокнижними рослинами - шафраном Гейфеля. В ході рейду було вилучено 550 шафранів.
Зазначається, що порушникам загрожує штраф у розмірі 34 тисяч гривень.
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"Тільки штрафами можна врятувати десятки видів рідкісних першоцвітів, занесених через жадібність і дурість людей в Червону книгу. До речі, коли ми кілька днів тому розмістили пост на захист першоцвітів, деякі несвідомі громадяни обурювалися - мовляв, чому не даємо заробити на продажу рідкісних рослин, якщо вони нібито вирощені на присадибній ділянці?" - йдеться в повідомленні.
У КЕКЦ наголосили, що насправді на присадибних ділянках ніхто не вирощує масово проліски чи інші першоцвіти для продажу.
"Всі вони крадуться тільки з природи, причому найбільш варварським способом. Подивіться на наші фото, зроблені нами під час рейду. Торговки-браконьєри вирвали в лісі шафрани Гейфеля з цибулинами. Якби вони росли у них на ділянці, ніхто б так квіти не рвав", - йдеться в повідомленні.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.