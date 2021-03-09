У Києві розтрощили термінал для оплати громадського туалету
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".
Так, у мережі з'явилось відео, як в українській столиці чоловік після невдалої спроби заплатити за користування туалетом вирішує просто розтрощити термінал.
Відомо, що інцидент стався на Контрактовій площі.
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На опублікованих кадрах можна побачити, що чоловік спочатку намагається заплатити за допомогою смартфону, а потім відходить назад, розженяється та б'є по терміналу ногою.
"У Києві чоловік розніс термінал для оплати туалету в переході на Контрактовій площі. Спочатку чоловік намагався заплатити за допомогою смартфона, але щось пішло не так... Мабуть, дуже припекло..." - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Броварському районі Києва у вівторок, 9 березня, було скоєно напад на автозаправну станцію. Так, близько 06.00 ранку на Броварській об'їзній сталася спроба розбійного нападу на АЗС "Мотто". Двоє чоловіків у чорному забігли на АЗС, наставили пістолет на заправника та забризкали йому очі газовим балончиком, після чого хомутами зв'язали йому руки.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.