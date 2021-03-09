У Києві розтрощили термінал для оплати громадського туалету

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".

Так, у мережі з'явилось відео, як в українській столиці чоловік після невдалої спроби заплатити за користування туалетом вирішує просто розтрощити термінал.

Відомо, що інцидент стався на Контрактовій площі.

На опублікованих кадрах можна побачити, що чоловік спочатку намагається заплатити за допомогою смартфону, а потім відходить назад, розженяється та б'є по терміналу ногою.

"У Києві чоловік розніс термінал для оплати туалету в переході на Контрактовій площі. Спочатку чоловік намагався заплатити за допомогою смартфона, але щось пішло не так... Мабуть, дуже припекло..." - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Броварському районі Києва у вівторок, 9 березня, було скоєно напад на автозаправну станцію. Так, близько 06.00 ранку на Броварській об'їзній сталася спроба розбійного нападу на АЗС "Мотто". Двоє чоловіків у чорному забігли на АЗС, наставили пістолет на заправника та забризкали йому очі газовим балончиком, після чого хомутами зв'язали йому руки.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.