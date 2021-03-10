На Київщині розшукують зниклих безвісти неповнолітніх українок

Як передає Politeka.net , про це повідомили на Facebook-сторінці "Розшук дітей ГУНП в Київській області". Відомо, що дівчатка вранці, 9 березня, покинули місце проживання "Дитячий будинок сімейного типу Сім'ї Ставцевих" що в м.Бориспіль, провулок Спортивний. На цей час їх місце перебування невідоме.

Прикмети Таміли Стельмашенко: на вигляд 16 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся довге, пряме, фарбоване в темний колір, обличчя овальне, очі карі. Таміла була одягнена в чорну куртку і джинси, чорні чоботи. З собою має наплічник сріблястого кольору.