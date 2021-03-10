На Київщині розшукують зниклих безвісти неповнолітніх українок
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці "Розшук дітей ГУНП в Київській області".
Відомо, що дівчатка вранці, 9 березня, покинули місце проживання "Дитячий будинок сімейного типу Сім'ї Ставцевих" що в м.Бориспіль, провулок Спортивний. На цей час їх місце перебування невідоме.
Прикмети Таміли Стельмашенко: на вигляд 16 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся довге, пряме, фарбоване в темний колір, обличчя овальне, очі карі.
Таміла була одягнена в чорну куртку і джинси, чорні чоботи. З собою має наплічник сріблястого кольору.
Прикмети Олени Федорової: на вигляд 17 років, зріст 163 см, середньої статури, волосся середньої довжини, прямі, пофарбовані в чорний колір, обличчя овальне, очі зелені.
Дівчинка була одягнена в чорну довгу куртку, чорні джинси, зелені чоботи. З собою має наплічник фіолетового кольору.
Якщо у вас є будь-яка інформація про зниклих, звертайте на спецлінію поліції за номером «102».
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.
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