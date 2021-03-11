У Києві чоловікові нанесли ножове поранення прямо посеред дороги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Так, на перехресті вулиць Мала Житомирська та Володимирський проїзд стався конфлікт між двома водіями. Під час сварки один учасник вдарив ножем іншого та втік. Вже за декілька хвилин на місце події прибув екіпаж патрульних поліцейських та слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

На тлі цього інциденту по місту Києву негайно була введена спеціальна поліцейська операція з розшуку та затримання правопорушника.

"Ми з’ясували, що між водіями виник конфлікт, а згодом бійка. Зловмисник спочатку бив потерпілого кулаками, а потім дістав ніж та вдарив його у живіт. Далі чоловік швидко сів до автівки та втік, а 46-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували. У ході першочергових слідчих та розшукових дій правоохоронці затримали зловмисника", - розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, зловмисником виявився 46-річний киянин, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту справи загрожує до восьми років позбавлення волі.

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