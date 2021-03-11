У Києві рятувальники визволили дитину із пастки
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, у середу, 10 березня, об 11.36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 9-поверховому житловому будинку на вулиці Харківське шосе, 174-Б, що у Дарницькому районі столиці, дитина потребує допомоги.
На місце події прибули рятувальники та встановили, що в одній із квартир на 9-му поверсі між дверима та дверною рамою у 3-річної дитини застрягли пальці правої руки. Притримуючи руку дитини, рятувальники зняли з петель двері та вивільнили з пастки малюка.
Також рятувальники повідомили про ще один випадок порятунку дитини.
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У цей самий день, 10 березня, на вулиці Княжий затон, 4, у Дарницькому районі столиці, в одній із квартир на 6-му поверсі 10-поверхового житлового будинку голова дитини 2017 року народження застрягла у будиночку для тварин. Бійці за допомогою шабельної пилки та підручних засобів обережно вивільнили голову дитини.
"В обох випадках медики оглянули дітей та встановили, що їхньому здоров’ю нічого не загрожувало", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.