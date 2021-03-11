Киян попереджають про погіршення погодних умов у столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, у п'ятницю, 12 березня, у столиці очікується мокрий сніг, пориви вітру та ожеледиця, про що попереджають фахівці Укргідрометцентру.

При цьому у КМДА наголосили, що "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов: має 586 одиниць спеціальної техніки та працює у цілодобовому режимі.

Опади в столиці очікуються вже зранку, а вночі буде мінусова температура.

"За прогнозом синоптиків, опади розпочнуться близько 11-ї ранку. Можливий мокрий сніг із переходом у дощ. Температура вночі -6°С, вдень -1°С – 0°С", - йдеться в повідомленні.

У КМДА запевнили, що заздалегідь, ще до початку опадів, дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів.

Також міська влада звернулась до водіїв, закликаючи бути особливо обачними на дорогах.

"Водіїв закликають бути обачними на дорогах, а також за можливості не використовувати власні авто під час снігопаду", - йдеться в повідомленні.

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