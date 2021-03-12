У Києві водій маршрутки перевозив пасажирів по місту, дивлячись за кермом футбол

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у мережі з'явилось фото, на якому можна побачити, що водій зафікусував біля керма свій смартфон, на якому під час руху громадського транспорту транслювався футбольний матч.

Зазначається, що такий "ідейний" вболівальник працює на маршруті №537(32).

"Одним оком на дорогу, іншим на футбол, а ще треба встигати гроші рахувати і здачу давати. Київ, 537 (32) маршрутка. До речі, Динамо поки летить 0:2", - йдеться в підписі до фото.

"Професіонал", "Це смішно до першої аварії. А Як же безпека пасажирів?", "Когось жаба давить, що не настільки універсальний", "Ось бачите, які в нас талановиті люди. Процвітати треба, а не деградувати Україні", "Треба терміново піднімати вартість проїзду, щоб відправити пілотів маршруток на курси підвищення кваліфікації", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві на перехресті вулиць Мала Житомирська та Володимирський проїзд стався конфлікт між двома водіями. Під час сварки один учасник вдарив ножем іншого та втік. 46-річного потерпілого з проникаючим пораненням госпіталізували.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.