Кияни влаштували тисняву і штовханину під магазином секонд-хенду

Про це повідомляє Politeka з посиланням на один зі столичних пабліків у соцмережі.

Так, кияни зняли на відео, як люди "йдуть на штурм" секонд-хенду у день завозу одягу.

Величезний натовп зібрався біля магазину у перший день завозу товару.

На опублікованих кадрах можна побачити, що люди влаштували штурханину в черзі за речами.

Відомо, що інцидент стався поблизу зі станцією метро "Харківська".

Величезний натовп людей зібрався біля магазину секонд-хенд у перший день завозу товару. Люди пхалися, штовхалися, щоб першими потрапити до приміщення та "відхопити" собі найкращі речі за доступними цінами.

Автор публікації розповів, що в якийсь момент зі сходів "полетів" хлопець.

"Сходами тип полетів", - йдеться в тексті на відео.

Раніше у мережі з'явилось відео, як в українській столиці чоловік після невдалої спроби заплатити за користування туалетом вирішує просто розтрощити термінал. Інцидент стався на Контрактовій площі. Спочатку чоловік намагався заплатити за допомогою смартфона, але "щось пішло не так".

Нагадаємо, розпродаж у секонд-хенді ледь не закінчився трагедією: збожеволіла юрба змела зі шляху жінку, відео.

Раніше Politeka писала, що дніпряни "пішли штурмом" на секонд-хенд, кадри: "летять огорожі, всі штовхаються, звучить лайка...".

Також Politeka повідомляла, що черга в магазин ношених речей приголомшила харків'ян: "Кінець епохи бідності".