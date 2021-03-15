Під Києвом сталася ДТП за участю маршрутки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у неділю, 14 березня, в Київській області на Гостомельському шосе сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: маршрутка злетіла з дороги, а після цього врізалася в білборд. Щоб подивитись відео з місця ДТП, доскрольте новость до кінця.

Відомо, що аварія трапилася біля села Горенка в Києво-Святошинському районі, і що маршрутний автобус з пасажирами рухався в бік Бучі.

На місці події працювали "швидка" і поліція. Медики надавали допомогу постраждалим в ДТП, за попередньою інформацією, обійшлося без серйозних травм.

"Серйозна аварія за участю маршрутного автобусу сталася по дорозі до Бучі. Маршрутка злетіла з дороги. Лікарі оглядають учасників ДТП", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві водій маршрутки перевозив пасажирів по місту, дивлячись за кермом футбол. Так, у мережі з'явилось фото, на якому можна побачити, що водій зафікусував біля керма свій смартфон, на якому під час руху громадського транспорту транслювався футбольний матч.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.