У Києві затримали чоловіка, який крав у парку кущі та продавав їх торговцям квітами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КП по УЗН Дніпровського району.

"Полювальника" за кущами виявили у столичному парку "перемога".

"Ранок понеділка розпочався з чергового розпачу... Вкотре охороною КП УЗН Дніпровського району у парку "Перемога" затримано особу, яка нівечить кущі самшиту на партерній частині парку. Ці викрадені кущі він продає у квіткові крамниці по вул.Малишка та Попудренка", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що поліція відмовляється відкривати кримінальну справу за фактом данного злочину.

"Будьте свідомими - не купуйте квіти у крамницях, які, економлячи, обкрадають Ваші кишені. Просимо поширити дану інформацію для того, щоб якомога більше людей дізнались про даний злочин", - закликають киян.

На тлі того, що поліція не хоче реагувати на факт викрадення кущів, зловмисника вирішили зробити "відомим" у мережі.

Раніше повідомлялось, що у Києві 8 березня торгували квітами з Червоної книги. Так, у понеділок, 8 березня, КЕКЦ провів рейд в українській столиці і затримав продавців, які торгували червонокнижними квітами - шафраном Гейфеля.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.