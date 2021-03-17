У Києві ветерану російсько-української війни на Донбасі помилково нарахували майже 1 млн грн боргу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Журналісти розповіли, що Михайло - ветеран війни на Донбасі, там отримав контузію, і тепер має інвалідність і живе на пенсію. Про борг у майже мільйон гривень чоловік дізнався, коли оновив мобільний додаток "Дія". Згідно з даними, він нібито заборгував 775 тисяч гривень.

Побачивши суму боргу, киянин спробував з’ясувати, звідки взялись такі цифри, але до кабінетів чиновників потрапити було не так легко. Один із них не відповів, а до іншого чоловіка просто не пустили.

Усе розпочалося ще три роки тому, коли Михайло потрапив у ДТП. На місці аварії чоловік визнав провину. За ремонт позашляховика сплатила страхова служба, сума склала 90 тисяч гривень. Проте потерпіла водійка Range Rover подала до суду з вимогою доплатити їй ще 130 тисяч гривень. Перша інстанція позов не задовольнила. Однак потім був інший суд, про який ані киянина, ані його адвоката не сповістили.

"Суд пройшов і мене визнали винним", - розповів чоловік.

За рішенням апеляційного суду, Михайло винен 130 тисяч, але не ті, які йому нарахували.

У структурі стало зрозуміло, що сума боргу - технічна помилка. Як виявилось, історія Михайла - не поодинокий випадок. Така ситуація виникла через помилку виконавця. Потім у застосунку "Дія" її продублював співробітник підприємства інформаційної системи. Це держструктура, яка веде реєстри.

"Насправді ситуація така, що законом передбачено виправлення арифметичних і граматичних помилок у документах", - сказала заступниця начальника управління Державної виконавчої служби Києва.

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