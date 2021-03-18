У Києві в результаті пожежі постраждав 32-річний чоловік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у четвер, 18 березня, о 1.40 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у 9-поверховому житловому буднику на бул. Чоколівському, 11, що у Солом’янському районі столиці.

Рятувальники розповіли, що на місце події негайно прибули вогнеборці. На місці бійці ДСНС встановили, що зайнялось сміття у сміттєзбірнику на першому поверсі будинку. Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено у сміттєзбірнику чоловіка 1989 року народження, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння було госпіталізовано до лікарні.

Вже через півгодини після виклику, о 2.16 рятувальники ліквідували пожежу. Про причини НП наразі немає інформації.

"На місці було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 12 чоловік особового складу. Причина загоряння наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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