У Києві з'явився черговий "герой парковки", який залишив свій елітний електрокар на газоні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис жителі столиці Євгена Ярового.

Так, киянин розмістив на своїй сторінці фото електомобіля, власник якого вирішив його підзарядити прямо зі своєї квартири на першому поверсі.

На світлині можна побачити, що Tesla стоїть на газоні під будинком, а від неї йде дріт у вікно квартири.

"Мабуть, десь тут глибоко, але не дуже, криється великий секрет ментальності в симбіозі з сучасністю та відсутності звернення критичного мислення в першу чергу на себе… От і бігаємо по зачарованому колу "чому бідні – бо дурні, чому дурні – бо бідні", – прокоментував киянин.

На фото видно, що водій Tesla залишив транспортний засіб прямо під вікном своєї квартири, аби спустити кабель для зарядки.

У коментарях кияни висміяли водія елітного електромобіля, а також зазначили, що якщо є гроші на такий транспортний засіб, то мають бути і кошти на зарядку на відповідних заправках.

"Не боїться, що з п'ятого поверху щось ненавмисно випаде?", "Не вистачає дебелої жлобської прибудови з підвалом та парканом", "Зажав бабло на гараж", "У нас такого лося вже влучили жителі будинку", - пишуть у коментарях.

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