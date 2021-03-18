У Києві водій маршрутки вживав наркотики на кінцевій зупинці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Так, за даними патрульних, одним із перших відповідатиме за порушення ПДР за новими штрафами у столиці водій маршрутного транспортного засобу. Зазначається, що йому доведеться сплатити 17 тисяч гривень.

Учора, 17 березня, до поліції звернувся громадянин, який стверджував, що на власні очі бачив водія автобуса, який вживав наркотики на кінцевій зупинці.

Патрульні розшукали вказаний транспортний засіб на вулиці Привокзальній. За словами правоохоронців, водій дійсно мав з ознаки наркотичного сп'яніння, однак заперечував, що вживав наркотики. Проходити освідування у встановленому законом порядку він відмовився.

"Патрульні склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. За що тепер передбачена відповідальність у 17 000 гривень з позбавленням права керування на 1 рік", - йдеться в повідомленні.

Патрульні розповіли, що керування автобусом передали колезі водія, а про дану подію вже повідомили представника перевізника та патрульних з відділу безпеки дорожнього руху.

Крім того ми писали, що у Києві НП з маршруткою, кадри: "переповнена на повному ходу...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.