У Києві пенсіонер змінив до невпізнання сходову клітку
Як передає Politeka.net, фото унікального будинку в столиці опублікували у Facebook-спільноті "Клуб Коренного Киевлянина".
"Київський Версаль ... на Дарниці", - йдеться у підписі до посту.
На опублікованих кадрах видно, що стіни під'їзду прикрашені репродукціями картин відомих художників, а рамки для них зроблені з ліпнини.
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Як виявилося, Володимир Чайка вже не перший рік займається облаштуванням під'їзду. До пенсіонера нерідко навідуються журналісти, а подивитися на його творіння приїжджають люди з усієї України.
Шедевр чоловік створював своїм коштом, а на створення його надихнула дружина.
"Я мріяв жити в музеї, серед картин. У мене просто час не було, але коли я вийшов на пенсію, то став вільною людиною", - говорив киянин в одному з інтерв'ю.
Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.