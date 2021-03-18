У Києві пенсіонер змінив до невпізнання сходову клітку

Як передає Politeka.net, фото унікального будинку в столиці опублікували у Facebook-спільноті "Клуб Коренного Киевлянина".

"Київський Версаль ... на Дарниці", - йдеться у підписі до посту.

На опублікованих кадрах видно, що стіни під'їзду прикрашені репродукціями картин відомих художників, а рамки для них зроблені з ліпнини.

Популярні новини зараз

Задоволена Лорак після відпочинку в Стамбулі спантеличила "новим" обличчям: "Які губи..."

51-річна Дженіфер Лопес витончено задерла сукню, блиснувши гладенькими ніжками: "Вічно юна..."

Винник, що приховує особисте життя, розсекретив свою нову "половинку": "Ви дуже мила пара"

"Стояв біля труни дитини": під час прощання Машенькою Борисовою стався дивний інцидент

Учасників "Голосу країни" вмовляють не доходити до фіналу, переможець розкрив закулісся: "Тренери зовсім не такі..."
Показати ще

Як виявилося, Володимир Чайка вже не перший рік займається облаштуванням під'їзду. До пенсіонера нерідко навідуються журналісти, а подивитися на його творіння приїжджають люди з усієї України.

Шедевр чоловік створював своїм коштом, а на створення його надихнула дружина.

"Я мріяв жити в музеї, серед картин. У мене просто час не було, але коли я вийшов на пенсію, то став вільною людиною", - говорив киянин в одному з інтерв'ю.

"Боже, яка краса. Це весь під'їзд такий. Я б хотіла реально побачити цю красу", "Як же вдається це зберегти від вандалів?",- писали в коментарях під фото.