У Києві чоловік врятував дитину на льоду за допомогою спінінга

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, за даними столичних джерел, хлопчика віднесло на 20 метрів від берега на крижині.

Глибина водойми у місці, де в той час перебувала дитина, була близько 15 метрів, тож все могло закінчитись трагічно. Однак, на щастя, дитину вдалося врятувати.

"Лід під ним почав тріщати, глибина річки в тому місці - 10-15 метрів. Чоловіки, які помітили дитину на крижині, придумали, як його врятувати - кинули хлопчикові шнур спінінга, за який той і вхопився. Тоді рибалка і зміг підтягнути дитину на льоду до берега. Причому операція з порятунку вийшла вдалою з першого разу", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 15 березня о 18.25 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району Київської області надійшло повідомлення про те, що на крижині поблизу села Сухолуччя в районі Київського водосховища знаходяться двоє місцевих рибалок та не можуть самостійно дістатися до берега. Рятувальниками було встановлено, що відстань від берега до крижини становить орієнтовно 1,5 км.

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