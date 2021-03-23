У Києві за добу було підтверджено ще понад тисячу нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.
Так, за даними міського голови, у столиці протягом минулої доби, 22 березня, було підтверджено 1050 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії вірус підтвердився у 154 036 людей.
Кличко також розповів, що зокрема за добу захворіли 584 жінки, 408 чоловіків та 58 дітей.
Також стало відомо, що у понеділок в столиці протягом доби було підтверджено 32 летальних випадки від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних ковідом, померли 3114 киян.
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Кличко розповів, що протягом доби було госпіталізовано 104 пацієнтів з ковідом.
"528 госпіталізованих з підозрою на COVID. 845 подолали коронавірус (загалом 102 789)", - йдеться в повідомленні.
Крім того, стало відомо, які райони столиці вибились у "лідери" за кількістю нових хворих.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (232), Деснянському (190) та в Дніпровському (148)", - розповів Кличко.
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