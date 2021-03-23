У Києві не планують вводити перепустки для права на проїзд у громадському транспорті, однак за певних умов це можливо
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Цензор.нет".
Так, в ефірі одного з українських телеканалів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що ведення спецперепусток в громадському транспорті столиці поки не планується,. Проте, якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися, то такі перепустки все ж можуть ввести.
Відповідаючи на питання, чи планує влада столиці вводити спецпропуски, Поворозник сказав, що наразі в цьому немає необхідності.
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"Поки ще ні, але якщо ситуація не покращуватиметься в частині захворюваності і госпіталізацій, будемо вводити і спецперепустки, аж до зупинки транспорту, будемо переходити на спецрежим роботи транспорту", - наголосив він.
Раніше повідомлялось, що у столиці протягом минулої доби, 22 березня, було підтверджено 1050 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії вірус підтвердився у 154 036 людей.
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