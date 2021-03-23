У Києві виникла нова загроза вибуху

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт "Страна".

Так, у понеділок, 22 березня, невідомий погрожував підірвати будівлю українського парламенту. Лист з погрозами надійшов на офіційну електронну пошту столичної поліції.

Зловмисник розповів правоохоронцям, що запобігти вибуху можуть тільки 10 мільйонів гривень. Крім того, за даними джерел у правоохоронних органах, у листі було зазначено, що його автор - Олександр Олександрович Мельниченко. Чоловік навіть вказав свою дату народження - 25 лютого 1975 року народження.

"Сьогодні вранці я заклав біля будівлі Верховної Ради саморобний вибуховий пристрій з годинниковим механізмом. Збираюся підірвати його з метою вбивства депутата Верховної Ради (автор не став розповідати, про чию саме загибель він "мріє", - ред.). Мої вимоги - 10 млн гривень готівкою. Місце, де залишити гроші, можете уточнити за даною адресою. Прошу не робити кроків для мого затримання, так як при мені перебуває особа, яку я буду використовувати в якості заручника", - написав він.

Ймовірно, цю загрозу не сприйняли всерйоз, тому що ані нардепів, ані персонал Ради, не евакуюють. Проте проводяться обстеження приміщень і прилеглої території зі службовими собаками.

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