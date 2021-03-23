У Києві стало відомо про долю поліцейського, який вдарив і повалив на підлогу жінку без маски

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ Оперативний".

Так, в українській столиці поліцейський, який застосував силу до відвідувачки київського супермаркету, був звільнений.

Крім того, був знятий з посади і безпосередній керівник правоохоронця, а начальнику столичного управління поліції охорони оголосили догану.

"Вчора в засобах масової інформації з'явилася публікація з відео, де співробітник поліції охорони в супермаркеті застосував силу до жінки, яка в торговому залі відмовлялася надіти маску. Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поліцейський, який застосував силу по відношенню до жінки, вже був звільнений.

"Також знято з посади його безпосереднього керівника і оголошено догану начальнику столичного управління поліції охорони. Проведення ретельної перевірки подій в супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

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