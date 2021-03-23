Як відомо, в Києві з 20 березня посилили карантин, проте існує ймовірність виведення столиці з "червоної" зони

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, за яких обставин Київ може опинитися поза "червоною" зоною.

Відомо, що місто знаходиться у зазначеній зоні з 23-го березня. У такому режимі столиця житиме наступні п'ять днів, а потім обмеження можуть знову послабитися, пише РБК-Україна. За словами Поворозника, це буде можливо, якщо покращаться показники урядової постанови. Тільки після цього Київ може перейти до більш м'якого режиму.

Однак, якщо ситуація погіршиться, заходи будуть тільки посилюватися.

Як зазначив заступник голови КМДА, додатковими обмеженнями можуть стати - повна зупинка громадського транспорту. До слова, поки через Київ ходять пасажирські поїзди, працює міський транспорт, попри на "червоний" статус.

У столиці можуть пом'якшитися заходи, якщо протягом трьох днів завантаженість спецлікарень складе менш як 65%, за тиждень тестувань буде проведено понад 300 на 100 тис.населення, а позитивних тестів виявиться менш як 20%.

Крім того, госпіталізацій за тиждень має бути менш як 60 на 100 тис.населення і максимум на 50% більше в порівнянні з попереднім тижнем.

Зазначимо, раніше Микола Поворозник повідомив, що ведення спецпропусків у громадському транспорті столиці поки не планується. Однак якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися, то такі перепустки все ж можуть ввести.

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