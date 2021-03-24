У Києві через посилення карантину громадський транспорт проїжджає повз зупинки, і люди не можуть виїхати зі спальних районів столиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у Києві на Окружній зняли відео, на якому можна побачити, що люди на зупинці громадського транспорту вже кидаються на правоохоронців, які штрафують водіїв маршруток за перевищення "ліміту" на пасажирів в салоні.

"За словами автора, поліція штрафує водіїв маршруток, у яких заповнено 50% місць в салоні. Через це водії інших маршруток просто не зупиняються на зупинках. А через це люди не можуть виїхати з зупинок. Відбувається те, що відбувається", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що ведення спецперепусток в громадському транспорті столиці поки що не планується. Проте, якщо ситуація з коронавірусом і госпіталізаціями буде погіршуватися, то такі перепустки все ж можуть ввести - аж до зупинки транспорту і переходу на спецрежим роботи.

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