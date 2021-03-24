У Києві COVID-лікарні вже завантажені на 100%, і пацієнтів доводиться розміщувати прямо в коридорах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Україна 24".

Так, заступник міського голови Володимир Бондаренко розповіВ, що лікарні Києва, перепрофільовані під надання допомоги хворим на COVID-19, заповнені на 100%, і тепер резервні ліжка розміщують в коридорах медзакладів.

"Опорні лікарні Києва завантажені на 100%, там ліжка вже стоять в коридорах, і ми цього не приховуємо. Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих з підозрою, коливається на рівні 76-80%", - повідомив заступник Кличка.

За словами Бондаренка, пацієнтів з Києва не возитимуть в обласні лікарні, як в Харківській області, оскільки там ситуація не краща.

"Додаткових домовленостей з Київською областю в даному випадку не може бути, оскільки там також завантажені практично всі койко-місця. Зараз ми відкриваємо резерви, це встановлення додаткових ліжок в коридорах", - сказав він.

За словами Бондаренка, міська влада Києва очікує від уряду рішення про перепрофілювання під COVID-19 відомчих лікарень, де є близько 11 тисяч ліжко-місць.

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