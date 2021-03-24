Все залежить від ситуації з ковідом

У Києві учні молодших класів зможуть знову піти до школи вже з понеділка, 29 березня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

Так, міський голова повідомив, що у Києві для учнів 5-11 класів навчання розпочнеться з 25 березня - в дистанційному форматі.

Що ж стосується учнів молодших класів, вони можуть повернутись до навчальних закладів вже з понеділка, однак тільки за умови, що ситуація з коронавірусом у столиці не погіршиться.

"Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже наступного понеділка. Для вчителів, керівників закладів освіти підготовлені онлайн-рекомендації, вебінари та матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів", - наголосив Кличко.

Раніше заступник Кличка Володимир Бондаренко повідомив, що лікарні Києва, перепрофільовані під надання допомоги хворим на COVID-19, заповнені на 100%, і тепер резервні ліжка розміщують в коридорах медзакладів. За словами Бондаренка, пацієнтів з Києва не возитимуть в обласні лікарні, як в Харківській області, оскільки там ситуація не краща.

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