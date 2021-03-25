В українській столиці коронавірус продовжує набирати обертів
Як передає Politeka, про це свідчать дані, оприлюднені мером Києва Віталієм Кличко.
Так, за даними міського голови, протягом минулої доби, 24 березня, у Києві було підтверджено 1267 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії хвороба підтвердилась у 156 603 киян.
Також Кличко повідомив, що протягом доби захворіли 726 жінок, 475 чоловіків і 66 дітей.
Крім того, відомо, що протягом доби у столиці було зафіксовано 35 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних ковідом, померли 3198 киян.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Ловелас Винник знайшов собі на Голосі країни нову "молоду вовчицю": "Все, Олегу пипець від Балана"
Нестриманий Данилко знайшов собі наречену, Каменських з Поляковою приревнували: "Андрію, вона завагітніла!"
71-річна Пугачова похизувалася ніжками в молодіжній сукні перед Галкіним: "35, не більше"
Введення перепусток у транспорті Києва: влада повідомила про наступний крок, "аж до зупинки..."
Також мер столиці розповів про 144 госпіталізованих хворих протягом минулої доби, і ще 370 людей були госпіталізовані з підозрою на коронавірус.
За добу 600 киян подолали коронавірус, а загалом за весь час пандемії 103 722 жителя столиці вилікувались від ковіду.
Кличко також розповів про три района столиці, де було зафіксовано найбільший приріст хворих.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (259), Дніпровському (165) та в Деснянському (160)", - йдеться в повідомленні мера.
Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".
Як повідомляла Politeka, посилення карантину по всій Україні: як уникнути багатотисячного штрафу.
Також Politeka писала, що посилення карантину, українців попередили про драконівські штрафи в 17 тисяч гривень: "всі повинні...".