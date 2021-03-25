В українській столиці коронавірус продовжує набирати обертів

Як передає Politeka, про це свідчать дані, оприлюднені мером Києва Віталієм Кличко.

Так, за даними міського голови, протягом минулої доби, 24 березня, у Києві було підтверджено 1267 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії хвороба підтвердилась у 156 603 киян.

Також Кличко повідомив, що протягом доби захворіли 726 жінок, 475 чоловіків і 66 дітей.

Крім того, відомо, що протягом доби у столиці було зафіксовано 35 летальних випадків від вірусу, а загалом за весь час пандемії від ускладнень, викликаних ковідом, померли 3198 киян.

Також мер столиці розповів про 144 госпіталізованих хворих протягом минулої доби, і ще 370 людей були госпіталізовані з підозрою на коронавірус.

За добу 600 киян подолали коронавірус, а загалом за весь час пандемії 103 722 жителя столиці вилікувались від ковіду.

Кличко також розповів про три района столиці, де було зафіксовано найбільший приріст хворих.

"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (259), Дніпровському (165) та в Деснянському (160)", - йдеться в повідомленні мера.

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