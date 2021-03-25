У Києві чоловік вбив свою співмешканку через те, що вона витратила їхні спільні заощадження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Правоохоронці розповіли, що між цивільним подружжям після застілля виник конфлікт, у ході якого чоловік вистрелив із пневматичного пістолета у голову своїй дружині. Від отриманих травм жінка померла у лікарні, а чоловік зараз перебуває під вартою.

Поліцейські отримали від лікарів повідомлення про те, що з квартири на вулиці Академіка Туполєва госпіталізували жінку з пораненням голови, схожим на вогнепальне. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

"Ми відпрацьовували декілька версій скоєного. Згодом під час слідчих дій ми з’ясували, що жінка витратила спільні заощадження, що стало причиною сварки між подружжям. Чоловік взяв пневматичний пістолет та вистрелив у голову дружини. За кілька днів від отриманих травм жінка померла у лікарні", - розповіли в поліції.

Зазначається, що злочин скоїв киянин 1977 року народження. Із квартири слідчі вилучили револьвер "Флобер" та набої до нього, які направили на експертизу.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві консьєржку побили заради телефону і обігрівача: "спочатку погрожував, а потім дістав біту і...".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що під Києвом побили та викрали молодого хлопця: у столиці та області ввели спецоперацію.