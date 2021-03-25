У Києві почали робити щеплення від коронавірусу людям похилого віку

Як передає Politeka, про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі.

Так, міністр охорони здоров'я повідомив, що в одному зі столичних стаціонарних пунктів щеплення, який відкрився напередодні, почали вакцинувати людей вікової групи 80+, які записалися на щеплення через своїх сімейних лікарів.

"За вчорашній день тут зробили щеплення 50 людям старшого віку, приблизно стільки ж планують вакцинувати сьогодні", - повідомив глава МОЗ.

Він також наголосив, що імунітет після першої вакцинації починає формуватися на 14-22 день, а за 12 тижнів потрібно ввести ще одну дозу. В разі, якщо після щеплення все ж таки людина захворіла, то перенесе хворобу в легкій формі, без потрапляння до лікарні.

"Але берегтися, носити маски і користуватися антисептиками все одно потрібно", - додав Степанов.

Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби, 24 березня, у Києві було підтверджено 1267 нових випадків захворювання на коронавірус, а загалом за весь час пандемії хвороба підтвердилась у 156 603 киян. Також відомо, що протягом доби захворіли 726 жінок, 475 чоловіків і 66 дітей.

Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".

Як повідомляла Politeka, посилення карантину по всій Україні: як уникнути багатотисячного штрафу.

Також Politeka писала, що посилення карантину, українців попередили про драконівські штрафи в 17 тисяч гривень: "всі повинні...".