У Києві ледь не сталася трагедія через необаачність будівельників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київгаз".

Так, у середу, 24 березня, горе-будівельники самовільно відрізали газову трубу в одній з квартир багатоповерхівки, що знаходиться по вулиці Космонавта Волкова, 12а, проводячи ремонті роботи.

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Про ситуацію аварійну газову службу повідомила жінка, яка живе поверхом нижче. Вона розповіла, що у неї в квартирі дрижала газова труба. Прибувши на місце, спеціалісти "Київгазу" одразу перевірили квартиру сусідів зверху, де робили ремонт. Як з'ясувалося, будівельник з якоїсь причини обрізав газову трубу, постачання газу по якій в цей час не було перекрите.

"Наші спеціалісти терміново перекрили газовий стояк, щоб не допустити аварії. Внаслідок халатності і грубого порушення правил безпеки систем газопостачання могли постраждати мешканці 144 квартир багатоповерхівки. Адже будь-якої миті міг статися вибух, пожежа чи інша непередбачувана аварійна ситуація. Подальші дії з будівельником та власником квартири буде здійснювати поліція", - йдеться в повідомленні.

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