В українській столиці виникли нові складнощі, у зв'язку з коронавірусом

У мережі обговорюють ситуацію, що склалася в Києві зі швидкими. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Фейсбук-групу "Київ Оперативний". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Як наголошується в повідомленні, розміщеному 27 березня, біля лікарні №12 стовпилися в черзі понад 20 карет швидкої допомоги, щоб передати пацієнтів. В результаті на інші виклики вони виїхати не могли.

Відзначається, що хворих привезли з метою покласти під кисневі концентратори. Однак в самому лікувальному закладі місць немає, а ліжка ставлять вже в їдальню.

Підкреслимо, що в столиці критична ситуація із захворюваністю COVID-19.

Користувачі мережі прокоментували відео, де відображена черга зі швидких.

"Минув рік... Стало тільки гірше. Кому потрібні ці локдауни, якщо медицина в "кам'яному столітті"?", "Місць немає! У вас був цілий рік підготувати місця! Нікому н**ер не потрібні в цій країні!", "Та вже, сьогодні по місту величезна кількість швидких катає, ситуація ускладнюється (" , " Два варіанти: або черговий фейк, щоб нагнати паніки, або хлопці наша з вами ситуація зовсім в одному місці...", "За рік можна було побудувати лікарню і запастися киснем", " в Буковелі відкатали, в Одесі ресторани працюють зараз) Так і будемо ще років 10 в локдауні. Люди у нас такі, менталітет", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, локдаун у всій Україні, в РНБО приголомшили заявою: "найближчим часом...".

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