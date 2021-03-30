У Києві двоє бездоманих отримали паспорти і сподіваються почати нове життя
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Святошинської РДА.
Так, в українській столиці двоє безхатченків отримали очікувані документи - ІD картки.
Зазначається, що під час соціального патрулювання співробітниками управління соцзахисту населення були виявлені двоє осіб без постійного місця проживання.
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"Ілля Олегович має непросту долю. Родом з м. Горлівка Донецької області, у буремні часи переїхав до міста Києва. Документи залишилися на непідконтрольній території, тому з працевлаштуванням постійно виникали труднощі (влаштовувався тільки на тимчасові підробітки), хоча має дві вищі освіти – викладач іноземних мов та будівельник. Ірина Львівна теж має складну долю. Але незважаючи на великі життєві труднощі та негаразди, ці люди випромінюють щастя та любов", - йдеться в повідомленні.
Зараз чоловік і жінка вже отримали документи – ІD картки. Тепер пара планує одружитися та знайти роботу.
"Так дві одинокі, нескорені труднощами долі тепер будуть разом йти по життю. Всіх небайдужих просимо відгукнутися та допомогти їм з працевлаштуванням", - йдеться в повідомленні.
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