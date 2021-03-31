У Києві можуть істотно посилити карантинні обмеження

Як передає Politeka, про це розповів глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, за його словами, якщо Національна академія наук не надасть додаткові ліжка для хворих на коронавірус, столична влада може піти на нове посилення карантину, в рамках якого будуть закриватись дитячі сади, молодші класи шкіл, а також припинить роботу громадський транспорт.

За словами Рубана, це може статися вже в п'ятницю, 2 квітня. Мова йде про півтисячі ліжок.

"Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалося, то буде в п'ятницю прийматися рішення про посилення карантину", - наголосив глава Держпродспоживслужби.

Рубан повідомив, що в українській столиці можуть закрити дитсадки, молодші класи школи, а також зупинити громадський транспорт. Він наголосив, що станом на сьогодні київські водії масово порушують карантинні обмеження.

"Що стосується транспорту, то можна сказати, що" Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки по контролю транспорту... Фіксують численні порушення правил", - додав він.

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