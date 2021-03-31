У Києві вводяться жорсткі карантинні обмеження

Як передає Politeka.net, про це повідомили мер столиці Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі.

"Київ вводить більш суворі обмеження. У нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей кожен день!",- повідомив градоначальник столиці.

Обмеження починають діяти з 5-го квітня і триватимуть як мінімум до 16 квітня:

Київ закриває всі школи і дитячі садки.



Весь громадський транспорт, і наземний, і метро-працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів.

Перевозити будуть тільки працівників підприємств критичної інфраструктури.

Керівники установ, підприємств, закладів повинні відправити співробітників на дистанційну роботу.



Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос або доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня.



Вже з 1 квітня роботу припиняють продуктові ярмарки.

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