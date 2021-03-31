У Києві заявили про мінування одразу трьох об'єктів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Вартові еспресо".
Так, в українській столиці на спецлінію надійло повідомлення від аноніма про замінування декількох об'єктів у Києві.
Зокрема, у Києві нібито заміновано російське посольство, суд та житловий комплекс.
Анонім заявив, що вибухівку закладено у будівлі Посольства РФ, що знаходиться на Повітрофлотському проспекті, 27.
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Також повідомляється про мінування Київського апеляційного суду (вулиця Солом'янська, 2а) і ЖК Time (вулиця Липківського, 38).
"На місця ймовірного мінування виїхали відповідні служби. Інформація перевіряється", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Києві винесли вирок чоловіку, який заявив про мінування поштового відділення.
Так, до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом повторного здійснення неправдивого повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259 КК України). Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовку вибуху у приміщенні одного із поштових відділень у Голосіївському районі столиці.
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