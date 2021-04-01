У Києві надійшло повідомлення про мінування медичних закладів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Муніципальну варту Києва".

Початково мова йшла про клінічну лікарню №7. Зазначається, що наразі з лікарні евакуюють персонал і пацієнтів. На місці чекають на прибуття поліції.

"Лікарню заміновано! Такий виклик надійшов до сьомої клінічної лікарні. Наразі проходить евакуація персоналу та пацієнтів. Очікується прибуття правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Згодом столичні ЗМІ повідомили, що заміновано не тільки лікарню №7, а взагалі всі медзаклади.

"Вранці на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з приміщень київської лікарні закладено вибухівку. У повідомленні не зазначено: ні адреса, ні район, ні назва лікарні. Тому проводиться перевірка всіх лікарень Києва. В даний момент перевірка триває", - йдеться в повідомленні.

У столичній поліції поки що не коментують інформацію про мінування.

Як відомо, анонімні заяви про мінування тих чи інших об'єктів у Києві - не рідкість. Здебільшого дана інформація не підтверджується.

Раніше повідомлялось, що у Києві винесли вирок чоловіку, який заявив про мінування поштового відділення.

Так, до 4 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом повторного здійснення неправдивого повідомлення про замінування (ч. 2 ст. 259 КК України). Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовку вибуху у приміщенні одного із поштових відділень у Голосіївському районі столиці.

Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася на набережній у Києві: дим видно з різних кінців міста, кадри.

Раніше Politeka повідомляла, що у Києві посеред дороги загорілося авто: на місці залишилася тільки купа металу, кадри наслідків.

Також Politeka писала про те, що задимлення у житловому будинку на Київщині забрало життя людей, кадри трагедії: "рятувальники відчинили двері і...".