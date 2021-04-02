У Києві у наближчі дні очікується похолодання і дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, після теплого початку робочого тижня в українській столиці починається період похолодання, який триватиме аж до наступного четверга, 8 квітня.

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю, 2 квітня, у Києві буде мінлива погода зі справжніми весняними зливами. Температура повітря не підніметься вище позначки 10 градусів тепла. Крім того, за прогнозами синоптиків, у столиці буде сильний вітер. Пориви сягатимуть 7-12 метрів на секунду.

У суботу, 3 квітня, вночі показники термометра не опустяться нижче позначки 1 градус тепла, а вдень потеплішає до 9 градусів вище нуля. Опадів в суботу у столиці не очікується.

У неділю, 4 квітня, у Києві також буде досить прохолодна погода. Вночі стовпчики термометра опустяться до 1 градуса вище нуля, а вдень не піднімуться вище 9 градусів. Також синоптики попереджують, що вдень у столиці можливий невеликий дощ.

Раніше повідомлялось, що в суботу, 3 квітня, дощі доберуться і до східних регіонів країни, а в центрі, навпаки, тимчасово просвітліє.

Нагадаємо, що синоптик Діденко порадила українцям насолоджуватися погодою перед поверненням холодів:"майже літо".

А ще Politeka писала, що синоптик Наталка Діденко пообіцяла українцям снігопади, хуртовини і морози: "до нас йде потужний...".

Також Politeka повідомляла, що аномальне тепло увірветься в Україну, але пощастить не всім: "до +19 і...".