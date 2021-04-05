Нове посилення карантину набуло чинності 5 квітня

У Києві посилили обмеження через стрімке поширення коронавірусу. Локдаун триватиме як мінімум до 16 квітня, але може бути продовжений.

Так, з 5 квітня в столиці почали діяти такі карантинні обмеження:

Закриті всі школи і дитячі садки столиці.

Заклади громадського харчування працюють тільки в режимі доставки.

Весь громадський транспорт і метро буде перевозити тільки тих, у кого є спеціальні перепустки. Їх видають працівникам критичної інфраструктури. Отримати їх можна в міській або районній адміністрації.

По можливості всі працівники різних закладів і установ повинні бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.

Продуктові ярмарки заборонені з 1 квітня.

Крім цього будуть діяти всі обмеження червоної зони: зокрема, буде заборонена робота кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а в громадських місцях буде заборонено перебувати без маски.

За дотриманням обмежень карантину стежитимуть правоохоронці. За проведення розважальними установами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність.

Крім того, столичних роботодавців планують штрафувати за порушення карантинних обмежень в офісах. Мінімальний штраф - 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, за даними на неділю, 4 квітня, за попередню добу в Києві виявили 2053 випадки коронавірусу, що стало рекордом з початку пандемії (всього 166 658). Також за добу госпіталізовано рекордну кількість хворих коронавірусом-240. Ще 394 госпіталізованих — з підозрою на коронавірус і пневмоніями.

У столиці було зафіксовано 50 летальних випадків від вірусу (всього 3545).

Нагадавши, українці отримають "імунітет" на роботі під час локдауну: хто отримуватиме до 30 тисяч всупереч карантину.

Як повідомляла Politeka, штрафи за порушення карантину "розорять" українців: кого жорстко покарають, "Мінімальна сума..."

Також Politeka писала, що опиниться під забороною з 5 квітня, "діятиме мінімум до..."