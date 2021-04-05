Нове посилення карантину набуло чинності 5 квітня

У Києві посилили обмеження через стрімке поширення коронавірусу. Локдаун триватиме як мінімум до 16 квітня, але може бути продовжений.

Так, з 5 квітня в столиці почали діяти такі карантинні обмеження:

  • Закриті всі школи і дитячі садки столиці.
  • Заклади громадського харчування працюють тільки в режимі доставки.
  • Весь громадський транспорт і метро буде перевозити тільки тих, у кого є спеціальні перепустки. Їх видають працівникам критичної інфраструктури. Отримати їх можна в міській або районній адміністрації.
  • По можливості всі працівники різних закладів і установ повинні бути переведені на віддалену роботу або у відпустку.
  • Продуктові ярмарки заборонені з 1 квітня.

Крім цього будуть діяти всі обмеження червоної зони: зокрема, буде заборонена робота кінотеатрів, музеїв і ТРЦ, а в громадських місцях буде заборонено перебувати без маски.

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За дотриманням обмежень карантину стежитимуть правоохоронці. За проведення розважальними установами закритих вечірок передбачена кримінальна відповідальність.

Крім того, столичних роботодавців планують штрафувати за порушення карантинних обмежень в офісах. Мінімальний штраф - 34 тисячі гривень.

Поліція, авто, люди

Нагадаємо, за даними на неділю, 4 квітня, за попередню добу в Києві виявили 2053 випадки коронавірусу, що стало рекордом з початку пандемії (всього 166 658). Також за добу госпіталізовано рекордну кількість хворих коронавірусом-240. Ще 394 госпіталізованих — з підозрою на коронавірус і пневмоніями.

У столиці було зафіксовано 50 летальних випадків від вірусу (всього 3545).

Нагадавши, українці отримають "імунітет" на роботі під час локдауну: хто отримуватиме до 30 тисяч всупереч карантину.

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