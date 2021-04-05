У Києві на тлі посилення карантину недоступними стали навіть дитячі майданчики

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у в зв'язку з посиленням карантину з понеділка, 5 березня, в українській столиці перекрили дитячі майданчики, огородивши їх червоною стрічкою.

Також на дитячих майданчиках з'явились попередження про кількість хворих дітей на коронавірус в столиці.

"Наполегливо просимо не користуватися гральними майданчиками в період локдауну", - закликають батьків.

Як видно на фото, дитячі майданчики пустують, і ніхто не ігнорує обмеження.

Як відомо, в Києві з понеділка, 5 квітня, ввели жорсткий локдаун в зв'язку із різким зростанням кількості заражених коронавірусом. Столиця закриває всі школи і дитячі сади. Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - тепер працює за спеціальними перепустками для пасажирів. Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Раніше повідомлялось, що у Києві на тлі обмеження роботи громадського транспорту на дорогах утворились чисельні затори. Крім того, стало більше аварій, а таксисти "заломили" ціни на поїздки столицею - щоб дібратись зі спального району у центр, доведеться заплатити близько 500 грн.

Нагадаємо, українці отримають "імунітет" на роботі під час локдауну: хто отримуватиме до 30 тисяч всупереч карантину.

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