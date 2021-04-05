Що буде з карантином після 16 квітня?

У Києві питання щодо продовження жорсткого карантину буде вирішуватись через тиждень

Про це повідомляє Politeka з посиланням на телеканал "Україна 24".

Так, заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що влада Києва спостерігає за ситуацією з COVID-19 в столиці. Рішення про продовження або пом'якшення карантину, за його словами, прийматимуть вже наступного тижня.

Коментуючи продовження жорсткого карантину в Києві, чиновник заявив, що вже в понеділок можна буде робити висновки щодо динаміки коронавірусу у столиці.

"Думаю, що це буде через тиждень. У понеділок будемо бачити динаміку захворюваності. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: продовжувати або зупиняти це 16 квітня", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що у Києві на тлі обмеження роботи громадського транспорту на дорогах утворились чисельні затори. Крім того, стало більше аварій, а таксисти "заломили" ціни на поїздки столицею - щоб дібратись зі спального району у центр, доведеться заплатити близько 500 грн.

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