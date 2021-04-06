У Києві люди по декілька днів стоять у черзі, щоб отримати спецперпустку для проїзду у громадському транспорті під час локдауну

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, в українській столиці місцеві мешканці вимушені відстоювати величезні черги, щоб отримати спецперепустку, з якою можна користуватись громадським транспортом під час локдауну. Щоб подивитись відео, доскрольте новину до кінця.

"Це не черга до "Епіцентру". Всі ці люди всього лиш бажають отримати спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Деякі кажуть, що вже другу добу стоять у черзі. Київ, Басейна, 1/2А", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, з понеділка, 5 квітня, у Києві посилили карантинні обмеження. Зокрема, жорсткий карантин торкнувся громадського транпорту. Відтепер на проїзд мають право тільки мешканці столиці, у яких є спецперепустка. На тлі цього водії маршруток скаржаться на колосальні збитки, а також величезні штрафи. Київські маршрутники масово звільняються і беруть відпустки, щоб не працювати в таких умовах.

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