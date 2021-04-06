У Києві люди не можуть отримати спецперепустки для проїзду у громадському транспорті під час локдауну, тому що вони закінчились

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у мережі з'явились фото черги за спецперепустками, у якій доводиться стояти столичним лікарям і працівникам оборонної промисловості.

"Дуже дивне відчуття, коли столична влада не може забезпечити лікарів папірцем розміром з пачку сірників, а ми ще просимо якихось підвищень заробітньої плати... Конкретно у цій черзі стоять і лікарі, і працівники оборонної промисловості. Мусять стояти, бо вже завтра до місця своєї роботи вони просто не зможуть доїхати", - йдеться в повідомленні.

Також автор поділився фотографією оголошення про те, що спецперепустки закінчились.

"Сам я працюю в Діагностичному центрі, де щоденно із колегами приймаємо 30-50 пацієнтів. І ми не можемо отримати перепустки, бо ж як сказали - закінчилися. Десь тут хоч є крапля логіки?" - обурюється киянин.

Як відомо, з понеділка, 5 квітня, у Києві посилили карантинні обмеження. Зокрема, жорсткий карантин торкнувся громадського транпорту. Відтепер на проїзд мають право тільки мешканці столиці, у яких є спецперепустка.

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