У Києві люди не можуть отримати спецперепустки для проїзду у громадському транспорті під час локдауну, тому що вони закінчились
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явились фото черги за спецперепустками, у якій доводиться стояти столичним лікарям і працівникам оборонної промисловості.
"Дуже дивне відчуття, коли столична влада не може забезпечити лікарів папірцем розміром з пачку сірників, а ми ще просимо якихось підвищень заробітньої плати... Конкретно у цій черзі стоять і лікарі, і працівники оборонної промисловості. Мусять стояти, бо вже завтра до місця своєї роботи вони просто не зможуть доїхати", - йдеться в повідомленні.
Також автор поділився фотографією оголошення про те, що спецперепустки закінчились.
Ані Лорак готується до весілля, раптові зміни вже не приховати: "В животі у мене..."
Вічний холостяк Данилко приголомшив публічним зізнанням у коханні на шоу "Маска", відео: "Я дуже…"
Весна остаточно злетить з котушок, сніг і морози увірвуться в Україну: в які області повернеться зима
Мати новонародженої дочки Сенцова розкрила гірку правду, є коханка: "Він відмовився..."
Дядю Жору, який переніс інсульт, наздогнало нове нещастя, з'явилися подробиці: "Просто в шоці..."
"Сам я працюю в Діагностичному центрі, де щоденно із колегами приймаємо 30-50 пацієнтів. І ми не можемо отримати перепустки, бо ж як сказали - закінчилися. Десь тут хоч є крапля логіки?" - обурюється киянин.
Як відомо, з понеділка, 5 квітня, у Києві посилили карантинні обмеження. Зокрема, жорсткий карантин торкнувся громадського транпорту. Відтепер на проїзд мають право тільки мешканці столиці, у яких є спецперепустка.
Нагадаємо, українці отримають "імунітет" на роботі під час локдауну: хто отримуватиме до 30 тисяч всупереч карантину.
Як повідомляла Politeka, штрафи за порушення карантину "розорять" українців: кого жорстко покарають, "Мінімальна сума..."
Також Politeka писала, що опиниться під забороною з 5 квітня, "діятиме мінімум до..."