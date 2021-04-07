У Києві подорожчав проїзд у громадському транспорті

Про це повідомляє Politeka посиланням на Telegram-канал "Київ без цензури".

Так, у мережі повідомили, що столичні маршрутки підняли ціни на проїзд до 10 грн. Зокрема, вартість проїзду подорожчала одразу на 16 різних маршрутках.

"У Києві вже 16 маршруток підвищили ціни на проїзд до 10 гривень: №150, №192, №405, №414, №418, №422, №437, №439, №444, №461, №470, №472, №476, №485, №529, №559", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, з понеділка, 5 квітня, у Києві введено локдаун, в рамках якого користування громадським транспортом стало можливим тільки за наявністю спецперепустки.

На тлі цього перевізники зазнають істотних збитків, а також отримують чисельні штрафи за порушення карантинних обмежень.

Раніше повідомлялось, що якщо Національна академія наук не надасть додаткові ліжка для хворих на коронавірус, столична влада може піти на нове посилення карантину, в рамках якого будуть закриватись дитячі сади, молодші класи шкіл, а також припинить роботу громадський транспорт. Столична влада повідомиляє, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки щодо контролю транспорту, і у столиці фіксують численні порушення правил.

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