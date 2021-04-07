Столична влада відмовляється зносити пам'ятник дружби Києва і Москви

Про це повідомляє Politeka з посиланням на LB.ua.

Так, депутатка Київської міськради Аліна Михайлова розповіла, що у КМДА відмовились демонтувати пам'ятник дружби Києва і Москви, розташований в Голосіївському районі.

За її словами, чиновники аргументують відмову від демонтажу тим, що пам'ятник досі перебуває на балансі комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району Києва як основний засіб зовнішнього благоустрою з балансовою вартістю 105 500,00 грн. Також у КМДА стверджують, що наразі немає порядку демонтажу пам'ятників з інформацією про міста держави-агресора.

Крім того, у КМДА наголосили, що цей пам'ятний знак не належить до списку об'єктів, що підпадають під декомунізацію.

"Шкода, що замість вирішення питання з демонтажем чиновники включили бюрократичні механізми тільки для того, щоб нічого не переносити. Для мене дикість, що на сьомому році війни у ​​нас в столиці стоїть пам'ятник дружби з агресором. Звичайно, ми його демонтуємо, але опір чиновників вражає", - заявила депутатка.

Слід зазначити, що пам'ятник дружби Києва і Москви з'явився в парку на вул. Якубовського ще 20 років тому, в 2001 році.

Нагадаємо, в Одесі проголосували за встановлення пам'ятника жертвам 2 травня: рішення сподобалося не всім.

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