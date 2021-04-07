У Києві під час локдауну зміниться графік руху метро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Так, у метрополітені вирішили оптимізувати графіки руху на період посиленого карантину у столиці. Зміни обумовлені тим, що під час локдауну метро перевозить набагато менше пасажирів, ніж у "позакарантинний" час.

"З початку посилених карантинних заходів у понеділок, 5 квітня, київським метрополітеном скористалося 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок. Раніше середньодобовий пасажиропотік становив до 1 мільйона людей. У 2019 році підземкою користувалося 1,5 мільйона пасажирів щодня. Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення", - йдеться в повідомленні.

У "Київському метрополітені" також нагадали, що до 16 квітня проїзд у громадському транспорті, в тому числі у метрополітені, здійснюється виключно за спецперепусткою. Документ пред’являється разом з службовим посвідченням.

"Закликаємо пасажирів дотримуватися маскового режиму та користуватися транспортом за реальної необхідності, - звернулись до киян.

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