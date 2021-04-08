У Києві чоловік погрожував підірвати комунальне підприємство
Як передає Politeka.net, про інцидент повідомили у прес-службі поліції столиці у Facebook.
Правоохоронцям повідомили, що нетверезий чоловік з гранатою в руках знаходиться біля будівлі житлово-експлуатаційної дільниці Печерську.
Горе-підривника вдалося знешкодити і затримати.
Ним виявився раніше судимий чоловік, який чотири роки тому погрожував підірвати лікарню в Києві.
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Як виявилося, у нього в руках був не бойовий снаряд, а навчальний корпус гранати Ф-1, який вже направили на експертизу.
За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Раніше повідомлялося, що в Києві винесли вирок чоловікові, який заявив про мінування поштового відділення. Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовлюваний вибух у приміщенні одного з поштових відділень у Голосіївському районі столиці.
Його засудили до 4 років позбавлення волі.
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