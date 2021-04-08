У Києві чоловік погрожував підірвати комунальне підприємство

Як передає Politeka.net, про інцидент повідомили у прес-службі поліції столиці у Facebook.

Правоохоронцям повідомили, що нетверезий чоловік з гранатою в руках знаходиться біля будівлі житлово-експлуатаційної дільниці Печерську.



Горе-підривника вдалося знешкодити і затримати.

Ним виявився раніше судимий чоловік, який чотири роки тому погрожував підірвати лікарню в Києві.

Як виявилося, у нього в руках був не бойовий снаряд, а навчальний корпус гранати Ф-1, який вже направили на експертизу.



За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше повідомлялося, що в Києві винесли вирок чоловікові, який заявив про мінування поштового відділення. Встановлено, що у квітні 2020 року на спецлінію "102" надійшов дзвінок про підготовлюваний вибух у приміщенні одного з поштових відділень у Голосіївському районі столиці.

Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, масштабна пожежа розгорілася на набережній у Києві: дим видно з різних кінців міста, кадри.

Раніше Politeka повідомляла, що у Києві посеред дороги загорілося авто: на місці залишилася тільки купа металу, кадри наслідків.

Також Politeka писала про те, що задимлення в житловому будинку на Київщині забрало життя людей, кадри трагедії: "рятувальники відкрили двері і...".