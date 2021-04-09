Нові пільги ввели у зв'язку з карантином через коронавірус

Київська міська рада прийняла рішення про розширення пільг і преференцій для малого та середнього бізнесу, який постраждав від наслідків карантину. Про це повідомляє прес-служба відомство.

За таке рішення проголосували 99 депутатів.

Для підприємців діятимуть такі зміни:

зменшення розміру пайової участі з нинішніх 50% до 1 грн в утриманні власниками закладів громадського харчування майданчиків біля стаціонарних установ, а також сезонних і літніх майданчиків;

збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва;

зменшення плати за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50%.

Крім того, у зв'язку з карантином з 5 квітня діє звільнення від оплати за паркування на майданчиках "Київтранспарксервіс" для власників авто.

Зазначимо, станом на 9 квітня в Києві за минулу добу коронавірус виявили у 1864 осіб, у тому числі у 62 медика, померли 48 хворих. 688 киян перемогли-19.

У зв'язку зі зростанням захворюваності в Києві готуються приймати хворих з коронавірусом в пологових будинках, дитячих лікарнях і протитуберкульозному диспансері.

При цьому столична влада заявила, що карантин можуть посилити ще більше, якщо число забоолевшіх буде рости.

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