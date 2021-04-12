У Києві виник скандал через знесення історичної будівлі на вулиці Симона Петлюри, 29

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, у столиці забудовник почав розбирати старовинну споруду, а прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за даним фактом.

Як відомо, невеликий двоповерховий будинок спорудив український архітектор Олександр Вербицький для купця Івана Уткіна.

Будинок Уткіна пережив декілька ремонтів, через що його зовнішній вигляд сьогодні змінився до невпізнання. Однак, незважаючи на це, будівля була в дуже гарному стані. В 2020 році стало відомо, що один із забудовників планує побудувати сучасну багатоповерхівку прямо біля будівлі Центрального залізничного вокзалу, і старовинний будинок почали розбирати.

У березні 2021 року столичні журналісти повідомили, що в будівлі демонтували всі вікна, а вже в квітні робітники почали виконувати такі роботи на даху і зі стінами другого поверху.

У суботу, 10 квітня, на місці побували правоохоронці та розповіли, що після звернення громадської організації було відкрито кримінальне провадження за фактом самовільного демонтажу будівлі по вулиці Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці.

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