У Києві лікар вимагав від людей хабарі за те, щоб одягнути померлих пацієнтів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, в Оболонському районі столиці правоохоронці взяли на хабарі завідувача патологоанатомічним відділенням Київської міської лікарні №8.

За даними столичних джерел, у здирництві підозрюється і його помічник.

Зазначається, що правоохоронці схопили "на гарячому" (під час отримання хабаря) завідуючого патанатомічним відділенням Київської міської лікарні №8.

"Взяли на гарячому Борінфельда Олександра Ілліча та його помічника лікаря, якого звуть Дата Мініндранат Рамавіч. Вони систематично вимагали з родичів померлих від 6 до 20 тисяч гривень за одягання небіжчика. Це при тому, що при лікарнях в Україні є "державні морги", і послуги там безкоштовні. Люди пропонували навіть оплачувати ці послуги через касу, офіційно, щоб отримати квитанцію на руки. Але брали в них кошти виключно готівкою і виключно з рук в руки, без проведення фінансової операції. Сьогодні завідувача патанатомії 8-ї лікарні схопили на гарячому прямо в робочому кабінеті під час отримання чергового хабаря", - йдеться в повідомленні.

Про затримання лікарів повідомили і у Київській міській прокуратурі.

При цьому там розповіли, що медиків було затримано під час одержання від чергової неправомірної вигоди від громадянина за підготовку та видачу тіла жінки, померлої від COVID-19, у відкритій труні.

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