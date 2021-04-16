Київська влада опублікувала карту з адресами бомбосховищ

Про це передають у прес-службі КМДА.

Споруди цивільної оборони створені для укриття жителів столиці від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру.

"Фонд включає притулки цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення", – йдеться в повідомленні.

Так, керівники організацій і власники будівель при необхідності забезпечать доступ для укриття.

Раніше ми повідомляли про те, що українців попередили про карантинні обмеження на Великдень 2021.

Про це заявили в мерії Києва.

«У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо Додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо", - йдеться повідомленні.

Рішення про ослаблення обмежень після 30 Квітня прийматиме комісія з надзвичайних ситуацій Києва.

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