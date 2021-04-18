Рятувальники прибули за місцем виклику в нічний клуб, але, як виявилося, даремно

Машини поліцейських і пожежників стовпилися біля нічного клубу в Києві через "НП". Подія сталася вночі у неділю 18 квітня.

Про це повідомляється в відео в групі "Інформатор Київ", передає Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

За словами автора, в один з нічних клубів по вулиці Антоновича, 50 викликали співробітників ДСНС, нібито повідомивши про пожежу. Як виявилося, дзвінок здійснив один з відвідувачів закладу.

У цей час на місце події прибуло кілька екіпажів поліцейських. Правоохоронці разом спільно з муніципальною гвардією здійснили рейд.

Відомо, що зараз в Києві існує заборона на роботу будь-яких закладів у зв'язку з локдауном, а значить нічний клуб працював незаконно. В результаті поліцейські оштрафували всіх відпочиваючих і господарів закладу за порушення норм.

До слова, виклик пожежників виявився хибним.

"Можливо, люди, які перебували всередині таким чином намагалися вийти без штрафу. На місці продовжують працювати співробітники поліції", - заявив автор відео.

Публікація зібрала багато коментарів в мережі.

"Фіфті. Весь час працював", "Треба ввести комендантську годину!!!!! І грошей в казні додалося б!!!!!", "Правильно, закон є закон", " всі дискотечні клуби з чорного входу працюють", "Нафіг людей будити. Або завидно, що тобі туди не пускають?",- написали користувачі інтернету.

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