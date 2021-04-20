Для Києва, як і для будь-якого мегаполісу, величезною проблемою вже давно став транспорт. Це і проблема пробок, і проблема паркувань, і проблема забрудненого повітря... Де вихід?

Свою думку у програмі Мирослави Бобровської «Хід королеви» висловлює активіст «Автомайдану», виконавчий директор «Центру розвитку міст» Олексій Гриценко.

«З точки зору екології, транспорт в Києві зараз - проблема номер один. На його частку припадає 78 відсотків забруднення повітря в місті. Що з цим робити - не одне питання, а цілий комплекс питань. Для початку всі повинні підписатися під певною стратегією, яка визначить, куди рухатися далі. Варто взяти приклад з Європи та перейти на електротранспорт. Так, це дорого - один електробус приблизно у два рази дорожче автобуса. Але тільки так можна розв'язати проблему забруднення повітря», - каже гість програми.

За його словами, для цього потрібно прийняти цілу низку законів, а також співпрацювати з банками, які кредитують подібні проєкти.

«Питання підзарядки електротранспорту технічно можна вирішити різними способами. Наприклад, можна використовувати принцип тролейбуса. До речі, тролейбус в Києві споживає на кілометр шляху два з половиною кіловати, а електробус - тільки один кіловат. У центрі міста скрізь є електроенергія», - зазначає Олексій Гриценко.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповідав про проблеми в екологічній інспекції.

Також Гриценко вказав на свавілля, яке панує в будівельній сфері Києва.